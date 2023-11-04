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        Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Mardin Artuklu Üniversitesi'ne ait tesislerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:59
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        Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
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        Mardin Artuklu Üniversitesi'ne ait tesislerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, siyonist zulmüne şimdiye kadar en güçlü tepki gösterenlerden oldunuz. Sizlerin onurlu duruşu bizi de umutlandırıyor, cesaretlendiriyor. Pazartesi gününden itibaren sosyal tesislerimizin işlettiği alanlarda boykota katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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