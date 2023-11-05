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        Mardin'de kurumlardan İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Mardin'de İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerince alınan kararla kurumlara bağlı okul ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:35
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        Mardin'de kurumlardan İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Mardin'de İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerince alınan kararla kurumlara bağlı okul ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtilerek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da şu paylaşım yapıldı:

        "Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına tam destek veriyoruz. Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı bütün tesislerimizde İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacak, bu ürünler satın alınmayacak ve tüketilmeyecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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