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        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:39
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Koçhisar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan Velid G. (27), Songül Ö. (18) ve Sidar Ö. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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