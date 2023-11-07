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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:14
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Gevriye Akgüç, gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Akgüç, saldırıda ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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