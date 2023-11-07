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        Mardinli genç kız "atlayan kalça" sendromundan ameliyatla kurtuldu

        Mardin'de, halk arasında "atlayan kalça" sendromu olarak bilinen "snapping hip" hastalığı bulunan 19 yaşındaki Sultan Arı, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:05
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        Mardinli genç kız "atlayan kalça" sendromundan ameliyatla kurtuldu
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        Mardin'de, halk arasında "atlayan kalça" sendromu olarak bilinen "snapping hip" hastalığı bulunan 19 yaşındaki Sultan Arı, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Bacak ve kalçasında ağrı nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Arı'nın yapılan tetkikler neticesinde "snapping hip" sendromu (Yürürken, koşarken, oturup ve kalkarken özellikle bacağın kalçadan dönme hareketi sırasında kalçanın yan tarafında atlama, takılma tarzında his ile birlikte ses gelmesi ve ağrı olması durumu) olduğu saptandı.

        Yaklaşık 3 yıldır sıkıntı çeken ve artık yürüyemez hale gelen Arı'nın hastalığın ilerlemesi nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi.

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Afşin Karaoğlan ve ekibi tarafından ameliyata alınan Arı'nın kalça kasları yeniden dizayn edildi.

        Bir süre fizik tedavi görecek Arı, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Sağlık ekibi ve hastaneye yönetimine teşekkür eden Arı, şöyle konuştu:

        "3 yıldır çok zorlanıyordum. Ağrılarım çoktu, artık ağrılara dayanamıyordum. Birçok yere başvurdum, fizik ve ilaç tedavisi uygulandı, ancak ağrılarım geçmedi. En son ameliyat oldum. Benimle çok ilgilendiler. Ellerine sağlık. İnşallah artık rahat yürüyeceğim."

        Dr. Karaoğlan da hastanın 3 yıldır birçok tedaviye rağmen ağrısının geçmediğini belirtti.

        Hastada snapping hip sendromunun bulunduğunu dile getiren Arı, "Buradaki kas dokularının yanlış lokalizasyonu, kalınlaşması ve kalça kemiğinin dış kısmında sıkışması ve atlaması şeklinde nadir görülen bir durum vardı. Ameliyat ettik. Bu rahatsızlık çok nadir görülebilen bir durum. Öncesinde iyi bir araştırma, iyi bir gözlem, iyi bir inceleme sonrasında aldık hastayı. Kasların yerini değiştirdik, yeniden dizayn ettik. Yaklaşık 1,5-2 ay kadar fizik tedavi süreci var. Fizik tedavinin başarılı geçeceğini düşünüyorum. Bundan sonra hastamıza ağrısız yürüyüşler ve sorunsuz bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Oktay Balgün ise hastanede son zamanlarda özellikli ameliyat ve işlem sayılarının arttığını anlatarak, başarılı operasyonlara imza attıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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