Mardin'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İpekyolu Dedeman Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Davut Başboğa'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Başboğa, olay yerinde hayatını kaybetti.

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