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        Mardin'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:09
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        Mardin'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        İpekyolu Dedeman Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Davut Başboğa'ya çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başboğa, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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