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        Mardin Valisi Akkoyun, muhtarlarla görüştü

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:51
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        Mardin Valisi Akkoyun, muhtarlarla görüştü
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmede muhtarlar talep ve önerilerini Vali Akkoyun'a iletti.

        Mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri dinleyen Akkoyun, iletilen hususların ilgili kurumlar tarafından incelenerek, takibinin yapılacağını belirtti.

        Vali Akkoyun, mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, onlara çalışmalarında başarı diledi.

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