Mardin 1969 Spor'un Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor
Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kendi sahasında oynayacağı TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçının hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kendi sahasında oynayacağı TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçının hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mardin 1969 Spor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. müsabakası 12 Kasım pazar günü saat 14.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.