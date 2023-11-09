Mardin 1969 Spor'un Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kendi sahasında oynayacağı TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçının hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mardin 1969 Spor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kendi sahasında oynayacağı TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçının hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mardin 1969 Spor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. müsabakası 12 Kasım pazar günü saat 14.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.