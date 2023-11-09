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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

        Mardin'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:12
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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı
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        Mardin'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, merkez Artuklu ilçesindeki okullarda okuyan öğrenciler, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, öğrenciler "Minik Gazzeli çocuklar annelerinin kucağında büyüsün" ve "Gazze'de çocuklar ölmesin" pankartı taşıdı, şiirler okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İsrail'in Filistin'de zulüm yaptığını, Filistinlilerin üstüne tonlarca bombalar yağdırıldığını söyledi.

        Türkiye'de bu zulmü duyurmak için çalışmaların yapıldığını kaydeden Demir, "Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Cami ve kiliseleri bombalıyorlar. Dünyanın en büyük barbar hareketi ile karşı karşıyayız. Bizler Gazze'deki çocuklar, masumlar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Müdürlük olarak kantinlerimizde ve sosyal tesislerimizde bu zalimlere ait olan gıdaları boykot kararı aldık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından çocuklar ellerindeki siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.

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