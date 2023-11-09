Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 382 kişi yakalandı
Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.
Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda son 3 ayda ise 382 kişi yakalandı.
Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 73 kişi bulunuyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 109'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
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