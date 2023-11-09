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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 382 kişi yakalandı

        Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:28
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 382 kişi yakalandı
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        Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda son 3 ayda ise 382 kişi yakalandı.

        Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 73 kişi bulunuyor.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 109'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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