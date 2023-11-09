Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 382 kişi yakalandı Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.

Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda son 3 ayda ise 382 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 73 kişi bulunuyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 109'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.