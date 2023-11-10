Büyük Önder Atatürk Kızıltepe'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kızıltepe ilçesinde törenle anıldı.

Kızıltepe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törene, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi ve kurum müdürleri katıldı.

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