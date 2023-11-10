Büyük Önder Atatürk Midyat'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Midyat ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Nurullah Güllü, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Aydoğan, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdurrahim Kaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Atatürk ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı, şiirler okundu.

Törende, koro dinletisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.