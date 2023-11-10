Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephelerde düşmanla çarpıştığını ve milletiyle beraber gösterdiği eşsiz mücadele ile memleketi işgalci güçlerden kurtardığını kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin kalbinde ölümsüz ve müstesna bir yer edindiği gibi hem askeri hem de siyasi zekasıyla da dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran bir şahsiyet olmuştur. Milletimizin şanlı tarihine layık fertler olabilmek için bağımsızlık ruhumuzu daima ayakta tutmak ve geleceğimizin teminatı olan nesillerimize bu ruhu aktarmayı başarabilmek durumundayız. Ayrıca durmadan azimle çalışmak bu toprakları milletine ebedi vatan olarak emanet edebilmek için canlarını feda eden atalarımıza da borcumuzdur. Bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmetle anıyoruz."