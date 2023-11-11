Mardin'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi

Kızıltepe ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yenikent Mahallesi'nde Esengül Hasan Keleşoğlu Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel fidan dikti.

Etkinliğe, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Doğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.