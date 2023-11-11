Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi

        Kızıltepe ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıltepe ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Yenikent Mahallesi'nde Esengül Hasan Keleşoğlu Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel fidan dikti.

        Etkinliğe, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Doğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı

        Benzer Haberler

        Mardin'de lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Mardin'de lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama
        Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 11'tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 11'tutuklandı
        Mardin 1969 Spor´un yeni teknik direktörü Ender Alkan oldu
        Mardin 1969 Spor´un yeni teknik direktörü Ender Alkan oldu
        Filistinli akademisyen: Gazze normale dönene kadar biz normal hayat yaşamay...
        Filistinli akademisyen: Gazze normale dönene kadar biz normal hayat yaşamay...
        Mardin'e kazandırılacak stadyum için proje sözleşmesi imzalandı
        Mardin'e kazandırılacak stadyum için proje sözleşmesi imzalandı