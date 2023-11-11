Midyat'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi Midyat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluştu.

Midyat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluştu.

Sanayi Mahallesindeki üniversite kampüs alanda düzenlenen törende fidan dikimi gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle bin fidanın dikildiğini söyledi.

"Ülkemizi daha çok yeşillendirmek, havasını temizlemek, gelecek nesillere daha güzel bir çevre ve güzel bir ülke bırakmak için mücadele diyoruz." diyen Özdemir, yıl boyunca ağaç dikiminin süreceğini kaydetti.

Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Midyat Orman İşletme Şefi Veysi İş, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Abdürrahim Kaplan, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Emre Aşılıoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.