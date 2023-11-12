Mardin'de kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Çukuryurt mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile tır çarpıştı.

Kazada Mehmet K. (55), Edip Y. (38) ve Kadir E. (41) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.​​​​​​​