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        Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından fidan dikimi yapıldı

        Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:52
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        Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından fidan dikimi yapıldı
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        Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

        Merkez Artuklu ilçesinde "Yeşil Kuşak" ağaçlandırma sahasında "Cumhuriyet'imizin 100. yılında adalet ormanlarımızı büyütüyoruz" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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