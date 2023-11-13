Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından fidan dikimi yapıldı

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde "Yeşil Kuşak" ağaçlandırma sahasında "Cumhuriyet'imizin 100. yılında adalet ormanlarımızı büyütüyoruz" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

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