Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'nde S.V'nin (23) kullandığı 41 AJD 293 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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