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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:05
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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'nde S.V'nin (23) kullandığı 41 AJD 293 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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