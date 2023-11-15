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        Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kabak'tan "Dünya KOAH Günü"ne ilişkin açıklama

        Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kabak, Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:21
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        Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kabak'tan "Dünya KOAH Günü"ne ilişkin açıklama
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        Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kabak, Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

        Kabak, KOAH hastalığını ilerleyici ama önlenebilir bir hastalık olarak tanımladı.

        Şu an dünyada 3,2 milyon insanın KOAH tanısı aldığını ifade eden Kabak, bu rakamın Türkiye'de de 2007-2017 yılları arasında toplumun yüzde 17,5'luk kesimini oluşturduğunu söyledi.

        1990'lı yıllarda başlayan sigara tüketiminin ilerlemesiyle KOAH hastalığının daha çok tetiklendiğini belirten Kabak, "Dünyada en sık ölüm sebepleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. İlerleyen dönemlerde üçüncü sıraya yükselmesini öngörüyoruz." dedi.

        Kabak, hastaların en çok nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldiğini ifade ederek, başvuran hastalara yapacakları basit bir muayene ve röntgen çekimiyle tanı koyabildiklerini söyledi.

        Hastalara sigarayı bırakmalarını tavsiye eden Kabak, dumanlı alanlardan uzak durmaları ve düzenli egzersiz ve spor yapmalarının, beslenmelerine dikkat etmelerinin de önemli olduğunu vurguladı.

        Kabak, "KOAH ataklarını önlemek için 65 yaş üstü insanlara grip aşısını öneriyoruz 5 yılda bir de zatürre aşısı öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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