Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Akça Mahallesi kavşağında A.M. idaresindeki buğday yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kabak'tan "Dünya KOAH Günü"ne i...
        Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kabak'tan "Dünya KOAH Günü"ne i...
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...
        AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ziyaretlerini sürdürüyor
        AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ziyaretlerini sürdürüyor