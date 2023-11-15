Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Akça Mahallesi kavşağında A.M. idaresindeki buğday yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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