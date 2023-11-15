MARSU'dan eğitime destek Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında donanım malzemelerinin hibe edilmesi konusunda protokol imzalandı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında donanım malzemelerinin hibe edilmesi konusunda protokol imzalandı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç fazlası haline gelen 45 lazer yazıcı, 3 fotokopi makinesi, 200 toner ve bunlara ait diğer malzemeleri eğitime destek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe etti.

Hibe edilen donanım malzemeleri için protokol imza töreni, MARSU toplantı salonunda MARSU Genel Müdürü Dr. Mehmet Songur ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Songur, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla geleceğin teminatı olan öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda kullanılmak üzere donanım malzemesi desteği sağladıklarını belirterek, bu desteğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demir de MARSU'nun eğitime sağladığı katkı ve desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.