Mardin Artuklu Üniversitesindeki öğrenciler İsrail'i protesto etti Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" pankartı açtı.

Öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okuyan gruptakiler, fakülte binasına Türk ve Filistin bayrakları astı.