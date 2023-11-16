Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol AŞ maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol AŞ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Ender Alkan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hafif sakatlıkları bulunan Ahmet Can Özdemir, Ali Kemal Özkan, Serkan Köse ve Ali Eren Karadağ düz koşuyla çalışmayı tamamladı.

Mardin 1969 Spor,, Aliağa Futbol AŞ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Müsabaka 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te, Aliağa Atatürk Stadı'nda yapılacak.

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