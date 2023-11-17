Mardin'in kültürünü ve sanatını tanımak için 400 yıllık konağı ziyaret ediyorlar HALİL İBRAHİM SİNCAR - Medeniyetler şehri Mardin'de kentin kültürünün ve sanatının tanıtıldığı "Yaşayan Müze" 1 yılda yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı.

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Medeniyetler şehri Mardin'de kentin kültürünün ve sanatının tanıtıldığı "Yaşayan Müze" 1 yılda yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, kentin kültürünü ve sanatsal değerlerini tek çatı altında buluşturmak için yaklaşık 4 yıl önce çalışma başlattı.

Tarihi kentteki konakları inceleyen Gürgör, merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de Mısırlı bir aile tarafından 400 yıl önce yaptırılan ve bir süredir kullanılmayan 2 katlı tarihi bir konak tespit etti.

Gürgör, aslına uygun olarak restore ettirdiği tarihi yapının kentin kültürel ve sanatsal değerlerinin yaşatıldığı "Yaşayan Müze" olarak hizmet vermesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat etti.

Bakanlığın da onayı ile müzeye dönüştürülen tarihi yapıda kente özgü telkari ve bakırcılık sanatı uygulanıyor, reyhani gösterisi ve erbane dinletisi yapılıyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler kentin kültür ve sanatını tanımak için Yaşayan Müze'nin yolunu tutuyor.

- "Bire bir performans sergiliyoruz"

MARTOD Başkanı Özgür Gürgör AA muhabirine, yaklaşık 10 yıllık hayalini bu müze ile gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti.

Bu müze ile tarihi kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Gürgör, "Yaklaşık 400 yıl önce yapılan bu konakta 4 aile kalıyordu zamanında. Sonra bir ara boş kaldı. Burayı restore edip Yaşayan Müze'ye çevirdik. Bakanlık tarafından da uygun görüldü. Alt katında sanat üst katında da kültür odaları bulunuyor. Yaklaşık 7 odamız aktif halde." dedi.

Gürgör, gelen misafirlere bu odalarda unutulmaya yüz tutan el sanatlarıyla ilgili sanat tarihçileri ve zanaatkarlar aracılığıyla canlı performans sergilendiğini belirterek, kentin kültürünün gelecek nesillere de aktarılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Mardin'e bu dönemde butik turlar düzenlendiğini, kente gelen misafirlerin de müzeyi görmeden kentten ayrılmadığını anlatan Gürgör, "Gelen misafirlerimiz çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Farklı bir müze olduğunu söylüyorlar. İlgi de gayet iyi. Ayda yaklaşık 25 bine yakın misafir ağırlıyoruz. 1 yılı devirdik, 300 bine yakın bir giriş çıkış oldu. İlerleyen zamanda yılda 1 milyona yakın misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Çok ciddi ilgi alıyoruz çünkü birebir performans sergiliyoruz. Mardin'in hem sanatını hem kültürünü tek çatı altında sergilemekten mutluyuz." diye konuştu.

- "Kardeşçe sanatımızı sergiliyorlar"

Kentte farklı etnik yapıların bir arada yaşadığına değinen Gürgör, müzenin de bu zenginliği yansıttığını aktardı.

Gürgör, şunları kaydetti:

"Alt kattaki odalarımızda ustalarımızdan biri Süryani, biri Arap, biri Kürt. Ustalarımız da ayrı kültürlerden. Kardeşçe sanatımızı ve Mardin'imizin kültürünü misafirlere sergiliyorlar. Mardin'in farklı medeniyetleri var, bir mozaik gibi. Buraya gelen misafirlerimiz bunu hissediyor. Ustalarımızın farklı din ve ırktan olması daha bir renk veriyor bize."

Tarihi kentin kültür ve sanatının çok geniş bir yelpazeye sahip olduğuna işaret eden Gürgör, canlı performansları ilerleyen yıllarda daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

- Ustalar sanatlarını tarihi konakta tanıtıyor

Süryani telkari ustası Metin Bayruğ, kentte altın ve gümüş üzerine 45 yıldır telkari sanatını icra ettiğini belirterek, şimdi bu sanatı müzede sürdürdüğünü belirtti.

Ziyaretçilere bu sanatın tarihiyle ilgili bilgi verdiğini, bu sanatın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdiğini dile getiren Bayruğ, "Telkari zor ve sabır isteyen 3 bin yıllık bir sanat. Müzede yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Babasından öğrendiği bakırcılık sanatını 55 yıldır sürdüren 67 yaşındaki Cihat Özcan da unutulmaya yüz tutan sanatı müzede yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Diyarbakır'dan kenti ve müzeyi gezmeye gelen Yağmur Polat, müzenin kente ayrı bir hava kattığını belirterek, "Gayet güzel bir yer. Kültürü burada yaşatıyorlar. Bence burayı herkesin görmesi lazım. Mardin'in bir eksikliğini giderdi bence." diye konuştu.