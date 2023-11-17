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        Mardin'de motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi

        Mardin'de trafik polislerince motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:00
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        Mardin'de motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi
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        Mardin'de trafik polislerince motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Mardin Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

        Bu kapsamda yıl boyunca 115 motosiklet sürücüsü, temel sürüş teknikleri, ekipman bilgisi, trafik kuralları ve işaretleri, görünürlük, konumlandırma, hava koşullarına uyum ve tehlikelerden kaçınma gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

        Teorik olarak da 12 bin 754 öğrenciye eğitim verildi.

        Eğitimlerle sürücülerin güvenli sürüş pratiği kazanmaları, potansiyel tehlikelerle başa çıkabilmeleri ve sürüş becerilerini geliştirmelerine destek sunulurken, aynı zamanda trafikte güvenlik bilincinin artırılması hedefleniyor.

        Öte yandan il genelinde 6 bin 843 motosiklet sürücüsü trafik uygulamalarında denetime tabi tutuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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