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        Mardin'de ekipler sağanak yağışa karşı tedbirleri artırdı

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla tedbirleri artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:10
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        Mardin'de ekipler sağanak yağışa karşı tedbirleri artırdı
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        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla tedbirleri artırdı.

        MARSU ekipleri, 14 kanal açıcı, 5 vidanjör, 13 kepçe, 19 kamyonet, ekskavatör ile çevresel atıkların etkilediği kanallar, menfezler ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik yaptı.

        Vatandaşların Alo 185 Çağrı Merkezi'nden gelen taleplerine de cevap veren ekipler, su taşkını ve baskınlarına anında müdahale ederken, yağmur suyu biriken noktalarda da tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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