Mardin'de ekipler sağanak yağışa karşı tedbirleri artırdı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla tedbirleri artırdı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla tedbirleri artırdı.

MARSU ekipleri, 14 kanal açıcı, 5 vidanjör, 13 kepçe, 19 kamyonet, ekskavatör ile çevresel atıkların etkilediği kanallar, menfezler ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik yaptı.

Vatandaşların Alo 185 Çağrı Merkezi'nden gelen taleplerine de cevap veren ekipler, su taşkını ve baskınlarına anında müdahale ederken, yağmur suyu biriken noktalarda da tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.