Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Akres kavşağında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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