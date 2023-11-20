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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:38
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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Akres kavşağında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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