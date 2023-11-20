Mardin'de 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 3 ay hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisinin saklandığı yeri tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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