Kızıltepe Kaymakamı Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bulundu Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmaları takip etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmaları takip etti.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için çalışmalar sürüyor.

Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

Kızıltepe Kaymakamı Şahin, merkez ve kırsal mahallelerde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.