Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

        Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

        Hükûmet Konağı önündeki törende, Vali Vekili Abdullah Demirdağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mardin Fen Lisesi'nde öğretmen Sibel Meraler, konuşmasında, asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapan kentin yüzyıllardır farklı din ve dillere mensup insanlara en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Hoşgörü şehri olarak anılan Mardin'in tarih boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini dile getiren Meraler şunları kaydetti:

        "Mardin, son olarak Milli Mücadele döneminde önce İngilizler ayrılıkçı bir harekat başlatmak istemiş, sonrasında 21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Norman Mardin'e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş ancak şehrin ileri gelenleri ve halk buna şiddetle karşı çıkarak büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. Ne mutlu bize ki Milli Mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin ne denli yüce bir sevgi olduğunu açıkça göstermiştir."

        Törene 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile STK ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Mardinli yarım asırlık müzisyen artık dostları ve kedisi için çalıyor
        Mardinli yarım asırlık müzisyen artık dostları ve kedisi için çalıyor
        Bebeğinin vücudundaki yanık izleri nedeniyle hastaneye dava açtı, mahkeme 2...
        Bebeğinin vücudundaki yanık izleri nedeniyle hastaneye dava açtı, mahkeme 2...
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bu...
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bu...
        AK Parti'li Kandemir: Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmeyi isti...
        AK Parti'li Kandemir: Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmeyi isti...
        Mardin'de 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de sağanak etkili oluyor
        Mardin'de sağanak etkili oluyor