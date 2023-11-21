Mardin Büyükşehir Belediyesi su baskınlarına karşı çalışma yürütüyor Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kent genelinde sağanak ve fırtına dolayısıyla su tahliyesi, yol açma ve rögar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kent genelinde sağanak ve fırtına dolayısıyla su tahliyesi, yol açma ve rögar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin'de fırtına ile başlayan sağanak, şehir genelinde su baskınlarına neden oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile MARSU'ya bağlı ekipler, iş makineleriyle kent genelinde su baskınlarının olduğu ev, bina, okul bahçeleri ve iş yerlerinde su tahliyesi, taş, toprak gibi su marifeti ile kapanan yolların açılması, kanal, menfez ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 kişilik bir ekip iş makineleriyle su baskınlarının yoğun yaşandığı Batman'a takviye olarak gönderildi.