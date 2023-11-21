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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Mardin'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:33
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Mardin'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanan 2 ayrı şebeke tespit etti.

        ​Düzenlenen ilk operasyonda, 324 parça halinde toplam 205 kilogram skunk, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan ikinci operasyonda da 50 parça halinde toplam 65 kilo 700 gram skunk ve 4 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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