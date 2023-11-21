2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Kızıltepe'de düzenlenecek

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu düzenlenecek.

Maraton, 21 kilometre yarı maraton, 5 kilometre halk koşu ve çocuk koşusu olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak.

26 Kasım'da yapılacak 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Halı Caddesi'nden başlayacak. 1000'i aşkın sporcunun katılacağı maraton koşusu için farklı ülkelerden de başvurular yer alıyor.