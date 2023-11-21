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        2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Kızıltepe'de düzenlenecek

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:56
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        2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Kızıltepe'de düzenlenecek
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu düzenlenecek.

        Maraton, 21 kilometre yarı maraton, 5 kilometre halk koşu ve çocuk koşusu olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak.

        26 Kasım'da yapılacak 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Halı Caddesi'nden başlayacak. 1000'i aşkın sporcunun katılacağı maraton koşusu için farklı ülkelerden de başvurular yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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