Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin basın mensuplarıyla buluştu
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir kafede düzenlenen programda Kaymakam Şahin, ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.
Kızıltepe'nin sorunlarını dinleyen Şahin, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılacağını söyledi.
Gazetecilerin doğru bilgi alması için gerekli iletişim kanallarının da sağlanacağını belirten Şahin, programa katılan tüm gazetecilere teşekkür etti.
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