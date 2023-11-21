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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin basın mensuplarıyla buluştu

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:33
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin basın mensuplarıyla buluştu
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        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bir kafede düzenlenen programda Kaymakam Şahin, ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Kızıltepe'nin sorunlarını dinleyen Şahin, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılacağını söyledi.

        Gazetecilerin doğru bilgi alması için gerekli iletişim kanallarının da sağlanacağını belirten Şahin, programa katılan tüm gazetecilere teşekkür etti.

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