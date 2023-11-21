Mardin Valisi Akkoyun'dan "Onur Günü" mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı

Akkoyun, mesajında 21 Kasım 1919'daki şanlı mücadelenin tarihteki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bundan tam 104 sene önce ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mardin'imizde de işgalcilere karşı büyük bir mücadele verilmiş, bu kutlu gün tarihe altın harflerle kazınmıştır. Gösterilen şanlı mücadele karşısında 21 Kasım 1919'da işgalciler şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Mardin’e yönelik her türlü habis işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuştur. Necip milletimiz barış, huzur, kardeşlik içerisinde köklü tecrübesi, derin ufku ve engin ferasetiyle 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 104. yıl dönümünde Mardin'imizin 'Onur Günü'nü kutluyorum."