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        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı

        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:09
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        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
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        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı.

        Merkez Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolunda ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı.

        Kazada yaralanan S.E. (52), İ.T. (40) ve V.T. (35) sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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