Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mardin 1969 Spor ligin 12. haftasında 26 Kasım Pazar günü Kırıkkalegücü takımı ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Ender Alakan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çalışmayla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Can Özdemir, Serdar Yiğit ve Deniz Özyeşiller katılmadı.

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