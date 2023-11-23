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        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:25
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        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
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        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor.

        Mardin 1969 Spor ligin 12. haftasında 26 Kasım Pazar günü Kırıkkalegücü takımı ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik Direktör Ender Alakan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çalışmayla tamamladı.

        Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Can Özdemir, Serdar Yiğit ve Deniz Özyeşiller katılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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