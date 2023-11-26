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        Kızıltepe'de, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:37
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        Kızıltepe'de, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu gerçekleştirildi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen koşuya, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Rusya, Etiyopya, İran, Makedonya, Azerbaycan ve Kenya'dan 250'si kadın 783 sporcu katıldı.

        Tepebaşı Mahallesi Halı Sokağı'nda başlayan 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot birinci, Hüseyin Can ikinci ve Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa üçüncü oldu.

        Kadınlar kategorisinde ise Nursena Çeto yarışı ilk sırada tamamlarken Dilek Öztürk ikinci, Pınar Demir ise üçüncü geldi.

        Yarı maraton dışında yaklaşık bin kişinin katıldığı 5 kilometrelik "halk koşusu" ve "çocuk koşusu" yarışları da yapıldı.

        Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, maratona ilginin artığını belirterek, "Bu maraton bölgemizin tanıtımı, gençlerimizin spora olan teşvik ve emeğini arttırmak adına çok değerlidir." ifadesini kullandı.

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin de çocuk, genç her yaştan insanı sporda buluşturdukları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

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