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        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:19 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:19
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        Mardin'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Hediye Ç. (27), Güldane P. (48), Meryem P. (28), Osman P. (3), Delal P. (1), Kadriye C. (30) ve Esra C. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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