Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan K.K (48), E.K (40), S.N.K. (15) ve Ö.S.K. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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