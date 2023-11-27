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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:25
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sanayi Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan K.K (48), E.K (40), S.N.K. (15) ve Ö.S.K. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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