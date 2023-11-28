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        Mardin'de polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi

        Mardin'de 2 bin 176 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:36
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        Mardin'de polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi
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        Mardin'de 2 bin 176 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 444 ekip ve 2 bin 176 personel, okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kafe, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimde, il genelinde 700 okul çevresi, 81 internet ve oyun salonu, 109 kıraathane ve şans oyunu bayisi, 206 büfe ve market, 240 park ve bahçe, 101 metruk bina ile 217 okul servisi eş zamanlı denetlendi.

        Ekipler, denetimlerde 4 bin 767 kişinin kimlik sorgusunu ve 934 aracı kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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