Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğretmenlerle "Aybüke" filmini izledi

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin öğretmenlerle "Aybüke" filmini izledi.

Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Kaymakam Şahin, ilçede görev yapan öğretmenlerle Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 yılında şehit olan Aybüke öğretmenin hikayesinin anlatıldığı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

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