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        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı

        TFF 3. Lig 1. Grubu'nda yer alan Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:42
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        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı
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        TFF 3. Lig 1. Grubu'nda yer alan Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı.

        Mardin 1969 Spor, ligin 13. hafta maçında 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Antalya ekibi Kepez Spor ile Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı.

        Antrenmanda, teknik direktör Ender Alkan yönetiminde ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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