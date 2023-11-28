Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı Mardin'de çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan 67 kişi yakalandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan 67 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, son bir haftada aralarında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunanların da olduğu 67 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 21'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.