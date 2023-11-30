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        MARSU, haftada 260 arızaya müdahale ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü'nün, haftada ortalama 260 içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:10
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        MARSU, haftada 260 arızaya müdahale ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü'nün, haftada ortalama 260 içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale ettiği belirtildi.

        MARSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde kaliteli, sağlıklı ve modern altyapı hedefiyle yatırımlar sürüyor.

        İçme suyu ve kanalizasyon arızalarını giderme konusundaki çalışmalar devam ediyor. Kent genelinde sorunsuz bir altyapı sunmayı amaçlayan MARSU ekipleri, ALO 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen arızaları gidermek için 7 gün 24 saat çalışıyor.

        Açıklamada, "Arızalar, kullanılan teknoloji marifetiyle anlık olarak saha ekiplerine bildirilerek, sunulan altyapı hizmetlerinde mağduriyet oluşmamasına özen gösteriliyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki arızaları değerlendiren ekipler, 10 ilçede haftalık ortalama 260 arızaya müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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