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        Mardin'de içme suyu isale hatlarından kaçak hat çekenlere cezai işlem uygulandı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:08
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        Mardin'de içme suyu isale hatlarından kaçak hat çekenlere cezai işlem uygulandı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, 870 bin vatandaşın hakkını korumak amacıyla kaçak su kullanımını önlemek için saha çalışmaları devam ediyor.

        10 ilçede yoğun mücadele yürüten ekipler, rutin saha kontrolleri ve ihbarlar aracılığıyla tespit edilen kaçaklara müdahale ederek ilgili yasa ve yönetmeliğe göre cezai işlem uygulayarak hukuki süreç başlatıyor.

        Kaçakları en aza indirmek için yapılan çalışmalarda, Beyazsu İçme Suyu isale hattından 100'lük borularla arazi sulamak ve meskenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla usulsüz hat çektikleri tespit edilen arazi sahipleri ile kişilere toplam 4 milyon 458 bin 198 lira cezai işlem uygulanarak hukuki süreç başlatıldı.

        Ayrıca, Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Artuklu-Koyunlu içme suyu isale hattını kaçak kullananlara ise 225 bin 69 lira cezai işlem uygulanırken, kaçak su kullanımını önlemek için kent genelinde müsamaha gösterilmeden çalışmalara devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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