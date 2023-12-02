Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kızıltepe ilçesinde M.Ç'nin (18) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı F.Ö'yü gözaltına aldı.

        Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Kızıltepe ilçesinde ikamet eden M.Ç'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç, polisin çalışmaları sonucu, dün bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunmuş, hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        Putin'den askeri hamle! Sayısını artırdı
        Putin'den askeri hamle! Sayısını artırdı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina

        Benzer Haberler

        Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
        Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
        Midyat'ta camilerde Filistinliler için dua edildi
        Midyat'ta camilerde Filistinliler için dua edildi
        Mardin'de göğsünden vurulan bir gencin cesedi başka birisinin evinde bulund...
        Mardin'de göğsünden vurulan bir gencin cesedi başka birisinin evinde bulund...
        Fünye ile patlatılan bebek kefenli şüpheli paketten İsrail´e tepki afişi çı...
        Fünye ile patlatılan bebek kefenli şüpheli paketten İsrail´e tepki afişi çı...
        Mardin'de cuma namazı sonrası Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu
        Mardin'de cuma namazı sonrası Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu
        3 gündür aranan Mehmet, kiraladığı evde ölü bulundu
        3 gündür aranan Mehmet, kiraladığı evde ölü bulundu