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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:53
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alma, mesajında, engellilik durumunun sadece şahısların ya da toplumun bir kısmını etkileyen bir durum olmaktan öte toplumların tamamını etkileyebilecek kadar kapsamı geniş ve duyarlı olunmasını gerektiren öncelikli konuların arasında yer aldığını belirtti.

        Alma, tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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