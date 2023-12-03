AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alma, mesajında, engellilik durumunun sadece şahısların ya da toplumun bir kısmını etkileyen bir durum olmaktan öte toplumların tamamını etkileyebilecek kadar kapsamı geniş ve duyarlı olunmasını gerektiren öncelikli konuların arasında yer aldığını belirtti.

Alma, tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ettiğini ifade etti.