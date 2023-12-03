Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan hükümlü, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de firari hükümlü motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan hükümlü, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il dışından Mardin’e geldiği belirlenen A.P'ye ait park halindeki motosikletin çalınması girişimi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, hükümlüyü motosikleti çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

        Hükümlünün "büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı"ndan arandığı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Asırlık ağaçlarda yetişen Derik zeytini soğuk sıkımla tescilli yağa dönüştü...
        Asırlık ağaçlarda yetişen Derik zeytini soğuk sıkımla tescilli yağa dönüştü...
        3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet, cinayete kurban gitmiş
        3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet, cinayete kurban gitmiş
        Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Derik ilçesini ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Derik ilçesini ziyaret etti