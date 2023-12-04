Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle engellilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Artuklu Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve engelli bireyler katıldı.

        Vali Akkoyun, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Özel gereksinimli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde sunmaya devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında yetenekleri ile hayata dört elle sarılmaları, mutlulukları ve refahları için çalışıyoruz ve bu çerçevede yoğun gayret gösteriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken bugüne kadar her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla ilimizde özel gereksinimli vatandaşlarımıza sağlık, eğitim, istihdam ve evde bakım gibi temel hizmetlerin sunulmasında önemli mesafeler katettik. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için akülü araç, manuel sandalye, havalı hasta yatağı, tekerlekli engelli motosiklet ve beyaz baston gibi ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

        Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk da bir konuşma yaptı.

        Etkinlikte, Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı gösteri maçı gerçekleştirdi.

        Engellilere akülü tekerlekli sandalye, hasta karyolası, manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel tekerlekli sandalye, tansiyon ölçme cihazı gibi araç ve gereç dağıtımı gerçekleştirdi.

        Vali Akkoyun daha sonra Türkiye'de katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de firari hükümlü motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalandı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Asırlık ağaçlarda yetişen Derik zeytini soğuk sıkımla tescilli yağa dönüştü...
        Asırlık ağaçlarda yetişen Derik zeytini soğuk sıkımla tescilli yağa dönüştü...
        3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet, cinayete kurban gitmiş
        3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet, cinayete kurban gitmiş
        Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi